"التطرف الفكري وأثره على المجتمع".. محاضرة بثقافة القليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع القليوبية، عددًا من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، ففي إطار احتفالات الفرع بذكرى ثورة 30 يونيو أقام قصر ثقافة بنها بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين ببنها حفلًا؛ تضمن عرض فيديو بروجيكتور لفيلم "جدو البطل"، أعقبه إقامة مسابقة ثقافية وتنفيذ ورشة رسم وتلوين، كما قدّمت فرقة الموسيقى العربية بالقصر عرضا فنيا لباقة من الأغاني الوطنية، وأقامت مكتبة الطفل والشباب ببتمدة معرض رسوم أطفال نتاج الورش السابق تنفيذها.



وعقدت بمكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة، محاضراتين؛ الأولى بعنوان "التخطيط الجيد" تناولت تعريف التخطيط بأنه عملية ذكية وتصرف عقلي وذهني بهدف عمل الأشياء بصورة منظمة، والثانية بعنوان "التطرف الفكري وأثره على المجتمع" بالتعاون مع مركز شباب الفاخورة تناولت خطورة التطرف الفكري على المجتمع، بينما نظّم قسم الفنون التشكيلية معرض رسومات حرة للأطفال نتاج الورش السابق تنفيذها.