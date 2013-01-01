أوصى بحرق أفلامه.. حقائق لا تعرفها عن عزت أبو عوف

رحل عن عالمنا صباح اليوم، الفنان المبدع عزت أبو عوف، بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال المشرفة، حيث تحوّلت وسائل التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء لنعي الفنان المبدع، وذلك بعد وفاته إثر صراع طويل مع المرض.



وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الفنان عزت أبو عوف.



1 - رحل عزت ابو عوف عن عمر يناهز الـ 71 عاما.



2 - اسمه الحقيقي عزت أحمد شفيق أبو عوف.



3 - من مواليد القاهرة منطقة الزمالك لعام 1948.



4 - كانت بدايته الفنية مع أشقائه من خلال فرقة "فور إم" التي ساهمت فى شهرته برفقة شقيقته الاربعة، ووقتها اكتشف كثير من المطربين وعلى رأسهم محمد فؤاد.



5 - تخرج في كلية الطب لكنه عمل في التمثيل وأول أعماله عام 1992.



6 - قدم 77 فيلما.



7 - قدم 99 مسلسلا تلفزيونيا و 7 مسلسلات إذاعية.



8 - قدم 4 مسرحيات.



9 - كما وضع الموسيقى التصويرية لـ 7 أعمال فنية.



10 - طلب عزت أبو عوف فى وصيته أن تحرق كل أفلامه دون ذكر السبب وأعلن ذلك أثناء احدى تكريماته.



11 - تزوج مرتين المرة الأولى من الراحلة فاطيما والتى تعرف عليها وعمرها 15 عاما والمرة الثانية من مديرة أعماله اميرة.



12 - لديه ابن يدعى كمال وابنته هي المخرجة مريم أبو عوف.



13 - ترأس مهرجان القاهرة السينمائى لأكثر من دورة سينمائية.



14 - تم تكريمه فى عدد من المهرجانات المصرية والعربية ووصل عددها لعشر تكريمات.



15- آخر ظهوره كان من خلال إعلان لشركة محمول بصحبة عمرو دياب.