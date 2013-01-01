تجديد حبس مسجل خطر لاتهامه بالإتجار فى الهيروين بالمرج

جدد قاضى المعارضات، بجنح مستأنف المرج، حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وبحوزته 250 جرام هيروين، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة شرطية، لتفقد الحالة الأمنية قى المنطقة، حيث تمكنوا من مسجل خطر، حيث اشتبهوا فى الأحد الاشخاص أثناء استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبتفيشه عثر بحوزته كمية كبيرة من مخدر "الهيروين" بلغت 250 جرامًا، بالإضافة على ميزان حساس، وسلاح أبيض، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.