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حوادث

حبس مسجل خطر بتهمة الإتجار فى المخدرات بالأميرية

الإثنين 01/يوليه/2019 - 06:05 م
جريدة الدستور
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أمرت نيابة الأميرية، بحبس "حمدى.س"، مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بتجارة المواد المخدرة.

كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على عامل وبحوزته 600 جرام من مخدر الحشيش، فى منطقة الأميرية، حيث تم القبض على المتهم أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء تواجده فى أحد الشوارع بالمنطقة، وبحوزته لفافة كبيرة، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 800 جنيه، وهاتف محمول، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام.
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