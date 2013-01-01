تحقيقات للشرطة الكندية بعد تعرض مسلمة لجريمة كراهية في أونتاريو

كشفت الشرطة الكندية، اليوم الإثنين، عن تحقيقات موسعة حول تعرض مسلمة لجريمة كراهية في أحد مدن الألعاب الشهيرة بعد أن التقطت عدسات الكاميرات مشهد الاعتداء.



وتقول شرطة يورك الإقليمية في مقاطعة أونتاريو، إن وحدة جرائم الكراهية التابعة للقوة تبحث في الحادث الذي وقع في مدينة "ووندر لاند" الشهيرة للملاهي، يوم الخميس الماضي في مدينة فوجان.



ووفقا لأصدقاء الضحية الذين نشروا فيديو على الإنترنت، قال رجل لامرأة ترتدي الحجاب أن "تعود إلى بلدها"، ويقول صديق الضحية إن ثلاث نساء أخريات من نفس العائلة بدأن في ضرب المرأة ومزقوا حجابها.



وتقول الشرطة إن أمن الحديقة "استجاب بسرعة وبشكل مناسب" وتم طرد الجانبين من الحديقة بعد إجراء تحقيق.



ولم تؤكد الشرطة أو الحديقة أي تفاصيل أخرى، إلا أن الحادث أثار غضب العديد من المراكز والتجمعات الإسلامية في البلاد الذين وصفوا الحادث بأنه "مقلق للغاية".

