إقبال كبير على مبادرة "صحة المرأة" بجنوب سيناء

انطلقت فعاليات أعمال الفحص الطبي الشامل للمرأة، اليوم، على مستوى محافظة جنوب سيناء طبقا لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والتي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي باﻹضافة للكشف عن اﻷمراض غير السارية ( ضغط - سكري - سمنة - أمراض القلب - هشاشة العظام ).

وقال الدكتور خالد أبو هاشم مدير عام مديرية الصحة بجنوب سيناء- في تصريح اليوم - إن المبادرة شهدت إقبالا كبيرا من السيدات على أعمال الفحص الطبي الشامل والكشف المبكر عن أورام الثدي بجميع الوحدات والمراكز الطبية على مستوى المحافظة.

وأضاف أنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي للسيدات من خلال أطقم طبية مدربة من العناصر النسائية ( طبيبات - ممرضات - رائدات ريفيات ) وصرف العلاج بالمجان.

