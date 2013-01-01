غدًا.. ياسر أيوب يشارك في ندوة عن "دور الثقافة الرياضية"

تعقد أمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، في السادسة من مساء الغد٬ ندوة بعنوان "دور الثقافة الرياضية في دعم التواصل والعلاقات بين شعوب القارة الإفريقية".



وتقام الندوة بمشاركة عدد من المتخصصين في مجال النقد والإعلام الرياضي وأساتذة علم الاجتماع والعلوم السياسية والاقتصادية؛ بينهم أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة ومقرر لجنة علم الاجتماع بالمجلس٬ وحنان يوسف، رئيسة المنظمة العربية للحوار وعميدة كلية اللغة والاعلام بالأكاديمية البحرية، ومحمد سالمان، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة٬ ومسعد عويس أستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان، وياسر أيوب، الكاتب الصحفي والإعلامي والمتخصص في مجال النقد والإعلام الرياضي.



ويدير الندوة الدكتور شريف عوض٬ أستاذ علم الاجتماع ورئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس.



وتأتي تلك الندوة في إطار استضافة جمهورية مصر العربية لكأس الأمم الإفريقية 2019، فضلا عن تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.