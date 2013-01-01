الإثنين 01 يوليه 2019 الموافق 28 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

الثقافة

غدًا.. ياسر أيوب يشارك في ندوة عن "دور الثقافة الرياضية"

الإثنين 01/يوليه/2019 - 06:00 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
طباعة
تعقد أمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، في السادسة من مساء الغد٬ ندوة بعنوان "دور الثقافة الرياضية في دعم التواصل والعلاقات بين شعوب القارة الإفريقية".

وتقام الندوة بمشاركة عدد من المتخصصين في مجال النقد والإعلام الرياضي وأساتذة علم الاجتماع والعلوم السياسية والاقتصادية؛ بينهم أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة ومقرر لجنة علم الاجتماع بالمجلس٬ وحنان يوسف، رئيسة المنظمة العربية للحوار وعميدة كلية اللغة والاعلام بالأكاديمية البحرية، ومحمد سالمان، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة٬ ومسعد عويس أستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان، وياسر أيوب، الكاتب الصحفي والإعلامي والمتخصص في مجال النقد والإعلام الرياضي.

ويدير الندوة الدكتور شريف عوض٬ أستاذ علم الاجتماع ورئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس.

وتأتي تلك الندوة في إطار استضافة جمهورية مصر العربية لكأس الأمم الإفريقية 2019، فضلا عن تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

"متنساس التوك توك".. رسالة عنيفة من رئيس الزمالك لكهربا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

"العشماوى" يكشف أمنية عزت أبوعوف الأخيرة قبل وفاته

منذ حوالي 5 ساعات

انفوجراف.. السيسي يوجه بتنفيذ 8 قرارات جديدة خاصة بـ"الأجور والمعاشات"

منذ حوالي 3 ساعات

المحمدي يحقق 3 أرقام مميزة بعد مباراة أوغندا

ads

الصور

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

ads

الأكثر قراءة

انفوجراف.. السيسي يوجه بتنفيذ 8 قرارات جديدة خاصة بـ"الأجور والمعاشات"

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

"العشماوى" يكشف أمنية عزت أبوعوف الأخيرة قبل وفاته

"سقطة المنحط".. شاهد اضطراب الأجير محمد ناصر بعد تجاوزه في حق أردوغان بالخطأ

ستوديو

كوت ديفوار تتقدم على ناميبيا بهدف في الشوط الأول

تعرف على قصة "شبح" سكن فيلا عزت أبو عوف (فيديو)

تعادل سلبي بدون أهداف بين المغرب وجنوب إفريقيا في الشوط الأول

خالد الجندي: المرض جند من جنود الله وامتحان للعبد (فيديو)

ads

رياضة

زياش: لن أترك أياكس من أجل نادٍ مثل إشبيلية

جيان: قرار مشاركتي مع غانا في أمم إفريقيا يعود للمدرب

أحمد حجازي: الجماهير كلمة السر في تحقيق العلامة الكاملة بدور المجموعات

سولشاير يعلق على تجديد عقد راشفورد: ماركوس أمامه مستقبل رائع

الرئيس نيوز

هروب رجل أعمال فلسطيني شارك في "مؤتمر البحرين" إلى إسرائيل

السيسي يتلقى رسالة من العاهل المغربي الملك محمد السادس

رئيس الدوما الروسي لـ"عبد العال:" نتطلع لزيادة التعاون البرلماني

تونس: التحقيق مع 100 صفحة بمواقع التواصل زعمت وفاة "السبسي"

منوعات

دراسة أمريكية: الصراصير تشهد تطورًا "يمنع" القضاء عليها بسهولة

دراسة تكشف خفايا تجربة "الاقتراب من الموت"

لماذا يشكل جسم "التفاحة" خطرًا على النساء

4 كويكبات في مسارات تصادمية مع الأرض

إسلام سياسي

تفكيك خلية تفجير جديدة في سوريا والقبض على زعيمها

الإخوان الإرهابية تناور.. تندم في العلن وتتحالف مع الشيطان في الخفاء

خبراء: داعش الإرهابي لا يزال يقود 30 ألف مسلح في العراق وسوريا

السلفيون يبدأون بجمع شهادات عن إرهاب الإخوان - خاص

مقالات الرأي
عمرو خالد
المدد إلهى.. كلمة السر
ماجد حبته
عملاء.. مومياوات.. ومخابيل
د. إلهام سيف الدولة حمدان
سوسيولوجيا الثورة.. وثورة يونيو
ماجد حبته
30 يونيو 2013
المزيد
ads

الثقافة

"ثقافة البحر الأحمر" تواصل احتفالها بذكرى ثورة 30 يونيو

احتفالًا بثورة 30 يونيو.. أنشطة متنوعة بثقافة القاهرة

"ثقافة قنا" تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

"وجه مصر يتبدل".. محاضرة بثقافة سوهاج احتفالا بذكرى 30 يونيو

صفحتنا ع الفيس بوك