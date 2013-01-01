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مصر

الأزهر يعقد لقاءً تشاوريًا لبحث سبل التعاون لحل المشاكل الأسرية

الإثنين 01/يوليه/2019 - 04:58 م
جريدة الدستور
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عُقد اليوم الإثنين، بمقر مشيخة الأزهر، لقاء تشاوري بشأن تشكيل لجنة برنامج "التوعية الأسرية والمجتمعية" تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن"، بمشاركة قطاعات الأزهر كافة، وممثلين عن وزارات العدل والداخلية والأوقاف، ووزارة الشباب والرياضة، والثقافة، والتضامن، ودار الإفتاء، والمجلس القومى للمرأة، وجامعة الدول العربية.

وقال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر: "إننا حرصنا على الاجتماع مع المؤسسات والوزارات المعنية بحماية واستقرار الأسرة، في خطوة استباقية، للتكاتف فى مواجهة المشاكل الأسرية، وإيمانًا بأن استقرار الأسرة يؤدى إلى بناء الوطن وتقدمه".

وأضاف أن الأزهر أنشأ وحدة "لم الشمل" لمواجهة المشاكل الأسرية وخاصة ظاهرة الطلاق، والتي ينتج عنها ضرر كبير في المجتمع، مبينًا أن وحدة "لم الشمل" بحثت "2055" مشكلة موجودة بالمحاكم واستطاعت لم شمل "1325" حالة من هذه الحالات.

وبين ممثلو الوزارات والمؤسسات المشاركون في اللقاء العديد من أسباب المشاكل الأسرية التي واجهتهم بحكم تعاملهم المباشر مع الأزمات الأسرية كل في مجاله، كما قدموا في نهاية اللقاء بعض الحلول المهمة للتوعية الأسرية والمجتمعية وسبل التعاون المشترك بين المؤسسات.

يأتى إطلاق برنامج "التوعية الأسرية والمجتمعية" تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن"، في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لكل أبناء الأزهر، بمختلف تخصصاتهم، بالنزول إلى أرض الواقع ومعايشة الجماهير وتلمس همومهم، والبحث عن حلول ناجحة وواقعية للمشكلات المجتمعية.
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