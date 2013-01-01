الجيش اليمنى يفكك أكثر من 30 لغمًا وعبوًة ناسفة جنوبى البلاد

تمكن الجيش اليمني، اليوم الإثنين، من تفكيك كميات من الألغام الأرضية، والعبوات ناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية - المدعومة من إيران - في مديرية "قعطبة " شمالي محافظة الضالع، جنوب البلاد.



وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن الفرق الهندسية لقوات الجيش، فككت أكثر من ثلاثين لغمًا أرضيًا وعبوة ناسفة، في منطقة "القفلة" بجبهة "باب غلق" شمالي مديرية "قعطبة".



وأضاف أن اليمليشيا الانقلابية قامت بعمليات "تمويه" لتلك الألغام والعبوات، بأشكال مختلفة، لحصد أكبر عدد من الضحايا.



يذكر أن ميليشيا الحوثي، قامت بزرع آلاف الألغام، والعبوات الناسفة، في الأحياء السكنية، والطرق العامة، بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، أسفرت عن سقوط مئات الضحايا من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.