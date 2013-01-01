محافظ الشرقية: سنستكمل الإزالات الصادرة للمبانى المخالفة

شدد محافظ الشرقية على رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بضرورة استكمال تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية بنطاق المدينة، مؤكدًا أنه لن يسمح لأحد بالتعدى بالبناء أو التبوير على الأرض الزراعية ومخالفة القانون.



جاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة، اليوم الإثنين، لمركز مشتول السوق لمتابعة سير وانتظام العمل بالمنشآت الحكومية والمخابز والاطمئنان على مستوى النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع وانتظام حركة المرور؛ حيث تجول المحافظ داخل شوارع المدينة، ولاحظ عدم تنفيذ الإزالة الكاملة للمباني المقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية، فكلف رئيس المركز بالإشراف بنفسه على متابعة وتنفيذ قرارات الإزالة، والتأكد من إزالة المباني المخالفة بالكامل وتسويتها بسطح الأرض واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما كلف محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، بالبدء فورًا في إعادة تأهيل ورصف وتجميل شوارع المدينة وخلق محاور مرورية جديدة ومتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع أكوام القمامة أولًا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية وإلزام أصحاب المحلات التجارية بعدم التعدي على الرصيف لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة داخل شوارع المدينة.



وأكد محافظ الشرقية أن أحد أهم معايير تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء هو التصدي للتعديات بالبناء أو التبوير على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمبانى المقامة بالمخالفة، وكذلك إعداد ووضع التصورات اللازمة لتطوير وتجميل مداخل المدن وفتح محاور مرورية جديدة لإعادة الانضباط في للشارع ونيل رضا المواطنين.