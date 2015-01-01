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عالم

لندن تدعو طهران لتجنب أي خطوات تخالف الاتفاق النووي

الإثنين 01/يوليه/2019 - 04:53 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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أعربت المملكة المتحدة البريطانية، اليوم الإثنين، عن قلقها من تجاوز إيران الحد الأقصى من اليوارنيوم المسموح به في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مع القوى الأوروربية وإيران، والولايات المتحدة الأمريكية.

وحثت الخارجية البريطانية، إيران على وقف سياسة الانسحاب من التزامات الاتفاق النووى، والالتزام ببنود الاتفاقية.

وأكدت بريطانيا أنها ستستخدم كل الوسائل الدبلوماسية لخفض التصعيد فى المنطقة، وذلك وسط تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية إثر الانسحاب الأمريكى من الاتفاق في شهر مايو العام الماضي.

وكان قد أكد وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، أن الخطوة المقبلة لإيران ستكون بتخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 3.67 بالمئة، وفقًا لوكالة فارس الإيرانية.
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