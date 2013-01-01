خالد جلال ناعيًا عزت أبوعوف: وداعًا أيها المحترم المبهج

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الفنان عزت أبوعوف، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم الإثنين، عن عمر يناهز الـ71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.



وقال جلال: "هل نستطيع أن ننعي البهجة والوقار والاحترام والأدب، وداعًا عزت أبو عوف أيها المحترم المبهج الوقور المهذب، العزاء الوحيد أنك قد ذهبت إلي نصفك الآخر.. في رحاب الله ورحمته وغفرانه أيها الغالي".



ولد الممثل الموسيقار عزت أبو عوف عام 1948 بالقاهرة، وبعد تخرجه فى كلية الطب، أسس مع شقيقاته الأربع فرقة "الفور إم" التي أسهمت إلى حد كبير في شهرته، وبدأ التمثيل في عام 1992، وقد ساعد العديد من المطربين في السينما وغيرها، وتولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.