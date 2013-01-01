الإثنين 01 يوليه 2019 الموافق 28 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

لليوم الثانى على التوالى.. استمرار الاحتجاجات داخل إيران

الإثنين 01/يوليه/2019 - 04:44 م
جريدة الدستور
منار أحمد
طباعة
يواصل عدد من المواطنين الإيرانيين، احتجاجاتهم لليوم الثاني على التوالي في عدد من المدن الإيرانية، ضد النظام الإيرانى، في طهران.

وأفادت تقارير إعلامية، أن أعضاء معاقل الانتفاضة من أنصار منظمة مجاهدى خلق داخل إيران، مستمرة في احتجاجاتها، في ما لا يقل عن ثمانى حركات احتجاجية من قبل شرائح المجتمع الإيراني، ضد نظام الملالي.

ومن المدن التي شاركت في الاحتجاجات، مدينة تبريز، مرورًا بمدينة شوشتر فى جنوب البلاد، ومن مدينة فسا في جنوب إيران إلي مدينة بناب فى شمال إيران.

ووفقًا للمنظمة الإيرانية، فتم تنفيذ هذه الحركات الاحتجاجية في ظل ظروف قمعية قاسية من قبل النظام للحيلولة دون تنظيم الاحتجاجات، ما يدل على حالة الاستياء لدى المجتمع الإيراني عن النظام وحالة الانفجاء التي يعيشها المجتمع.

وقد نظم مواطنون نهبت مؤسسة كاسبين أموالهم تجمعًا أمام مبنى النيابة العامة في طهران، للاحتجاج على نهب أموالهم من قبل المؤسسة التابعة لقوات الحرس، وسط هتافات مناهضة للنظام، وقادته والمؤسسات الحكومية السارقة.

بينما نظمت مجموعة من مزارعي الأرز في قريتي عرب حسن وعرب أسد التابعتين لناحية ميان آب بمدينة شوشتر تجمعًا أمام القائم مقامية يوم الأحد، للاحتجاج على شح مياه الري لأراضيهم الزراعية، وغيرها من الاحتجاجات في عدد من المدن لأسباب مختلفة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

انفوجراف.. تعرف على مميزات التأمين الصحى الشامل الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

وصول جثمان الفنان عزت أبوعوف إلى مسجد السيدة نفيسة

منذ يوم

"كاف": مصر نجحت في خوض تحدي "أمم إفريقيا" خلال 4 أشهر فقط

منذ حوالي 8 ساعات

فندق يعلن اكتفاءه الذاتي من الليمون بمرسى علم بالبحر الأحمر

ads

الصور

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

ads

الأكثر قراءة

انفوجراف.. السيسي يوجه بتنفيذ 8 قرارات جديدة خاصة بـ"الأجور والمعاشات"

"العشماوى" يكشف أمنية عزت أبوعوف الأخيرة قبل وفاته

"سقطة المنحط".. شاهد اضطراب الأجير محمد ناصر بعد تجاوزه في حق أردوغان بالخطأ

وفاة الفنان عزت أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة

ستوديو

التشكيل الرسمي لمنتخب المغرب أمام جنوب إفريقيا بكأس الأمم

هل تنجح تطبيقات المواعدة في إيجاد الشريك المناسب في مصر؟.. فيديو

كلارنس مدرب الكاميرون: أداء لاعبي المنتخب يتطور مع كل مباراة

تشكيل جنوب إفريقيا أمام المغرب بأمم إفريقيا 2019

ads

رياضة

بوروسيا دورتموند يعلن التعاقد مع الإسباني الشاب ماتيو موري من برشلونة

مهاجم بنين: أسعى إلى التأهل لثاني أدوار أمم إفريقيا

سر فشل انضمام باريلا إلى إنتر ميلان

منتخب المغرب ينتظر رقمًا تاريخيًا حال الفوز على جنوب إفريقيا

الرئيس نيوز

فرانس 24: أزمة عمرو وردة تثير "مناقشات وطنية"

زهوة عرفات "أستاذة علوم سياسية".. وفرصة العمل جاهزة في فلسطين

تصاعد التوتر بين الجيش الليبي وتركيا.. و"حفتر" يطلق "عاقبة الغدر"

تحليل: يهودية "إسرائيل" تهزم ديموقراطيتها المزعومة

منوعات

دراسة أمريكية: الصراصير تشهد تطورًا "يمنع" القضاء عليها بسهولة

دراسة تكشف خفايا تجربة "الاقتراب من الموت"

لماذا يشكل جسم "التفاحة" خطرًا على النساء

4 كويكبات في مسارات تصادمية مع الأرض

إسلام سياسي

تفكيك خلية تفجير جديدة في سوريا والقبض على زعيمها

الإخوان الإرهابية تناور.. تندم في العلن وتتحالف مع الشيطان في الخفاء

خبراء: داعش الإرهابي لا يزال يقود 30 ألف مسلح في العراق وسوريا

السلفيون يبدأون بجمع شهادات عن إرهاب الإخوان - خاص

مقالات الرأي
عمرو خالد
المدد إلهى.. كلمة السر
ماجد حبته
عملاء.. مومياوات.. ومخابيل
د. إلهام سيف الدولة حمدان
سوسيولوجيا الثورة.. وثورة يونيو
ماجد حبته
30 يونيو 2013
المزيد
ads

الثقافة

خالد جلال ناعيًا عزت أبوعوف: وداعًا أيها المحترم المبهج

حفل إطلاق ديوان "المتوحش اللى جوايا" بدار العين

"العشماوى" يكشف أمنية عزت أبوعوف الأخيرة قبل وفاته

"فكر واكسب معلومة".. مسابقة للأطفال بثقافة الأقصر

صفحتنا ع الفيس بوك