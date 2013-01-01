لليوم الثانى على التوالى.. استمرار الاحتجاجات داخل إيران

يواصل عدد من المواطنين الإيرانيين، احتجاجاتهم لليوم الثاني على التوالي في عدد من المدن الإيرانية، ضد النظام الإيرانى، في طهران.



وأفادت تقارير إعلامية، أن أعضاء معاقل الانتفاضة من أنصار منظمة مجاهدى خلق داخل إيران، مستمرة في احتجاجاتها، في ما لا يقل عن ثمانى حركات احتجاجية من قبل شرائح المجتمع الإيراني، ضد نظام الملالي.



ومن المدن التي شاركت في الاحتجاجات، مدينة تبريز، مرورًا بمدينة شوشتر فى جنوب البلاد، ومن مدينة فسا في جنوب إيران إلي مدينة بناب فى شمال إيران.



ووفقًا للمنظمة الإيرانية، فتم تنفيذ هذه الحركات الاحتجاجية في ظل ظروف قمعية قاسية من قبل النظام للحيلولة دون تنظيم الاحتجاجات، ما يدل على حالة الاستياء لدى المجتمع الإيراني عن النظام وحالة الانفجاء التي يعيشها المجتمع.



وقد نظم مواطنون نهبت مؤسسة كاسبين أموالهم تجمعًا أمام مبنى النيابة العامة في طهران، للاحتجاج على نهب أموالهم من قبل المؤسسة التابعة لقوات الحرس، وسط هتافات مناهضة للنظام، وقادته والمؤسسات الحكومية السارقة.



بينما نظمت مجموعة من مزارعي الأرز في قريتي عرب حسن وعرب أسد التابعتين لناحية ميان آب بمدينة شوشتر تجمعًا أمام القائم مقامية يوم الأحد، للاحتجاج على شح مياه الري لأراضيهم الزراعية، وغيرها من الاحتجاجات في عدد من المدن لأسباب مختلفة.