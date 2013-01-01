"القباطنة الألمان" يدين احتجاز إيطاليا قائدة سفينة إغاثة ألمانية

ساند القباطنة الألمان، في بيان رسمي، قبطانة سفينة الإغاثة الألمانية "سى ووتش 3" كارولا راكيته، المحتجزة حاليًا في إيطاليا.



وجاء في بيان اتحاد القباطنة الألمان أن القبطانة الألمانية اتخذت قرارها لصالح العمل الأخلاقي عند الموازنة بين التزامها بمراعاة الأشخاص الذين كانوا على متن سفينتها والدخول إلى ميناء لامبيدوزا دون تصريح، وأكد القباطنة الألمان في بيانهم أنه ل ابد من احترام هذا القرار.



وأضاف البيان أنه "أمر لا يطاق نوعية الجهل وعدم الكفاءة التي يتعامل بها الاتحاد الأوروبي مع أكثر المشاكل السياسية إلحاحًا في الوقت الحالي".



وأكد القباطنة أيضًا أنه يجب أن تطلب الحكومة الألمانية والنواب بشكل أكثر إلحاحًا التوصل إلى حل شامل في الشأن على مستوى الاتحاد الأوروبي الذي طال انتظاره.



يذكر أنه جرى احتجاز سفينة الإنقاذ، وتم وضع قائدتها قيد الإقامة الجبرية، أول من أمس السبت، بعدما لم تمتثل للسلطات الإيطالية، وأرست السفينة التي على متنها 40 مهاجرًا في لامبيدوسا، مما تسبب في خلاف دبلوماسي متزايد بين إيطاليا وألمانيا.



وتواجه قبطانة سفينة الإنقاذ "سي ووتش 3" التابعة للمنظمة الألمانية غير الحكومية لإغاثة اللاجئين والمهاجرين بالبحر المتوسط "سي ووتش" اتهامات بالمساعدة على الهجرة غير الشرعية، وانتهاك قانون البحار ومعارضة سلطة الدولة.



وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم: إن هناك اتصالات بين دبلوماسيين ووزراء بألمانيا وإيطاليا من أجل التوصل إلى حل في هذا الشأن.