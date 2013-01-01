محاضرة لتدريب شباب المحامين على المرافعات

وزعت الكتلة الشبابية لمحامي مصر، عدة قضايا على شباب المحامين الحاضرين لسلسلة ندوات الدورة التي تنظم في القانون الجنائي بالنادي النهري في المعادي، تمهيدًا لمناقشتهم فيها، تحت رعاية النقيب العام، سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.



يأتى هذا فى إطار تدريب شباب المحامين على الترافع العملي، وكيفية التعامل مع قضايا الجنايات.



وقال شادي ثروت، رئيس الكتلة، إن فاعليات ندوة الجمعة شملت شرحًا عمليًا عن المرافعات في الجنايات، وحاضر فيها الأستاذ محمد عبدالنعيم، المحامى بالنقض، أستاذ القانون الجنائى، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على تنمية الجوانب الثقافية للمحامين.



وأضاف ثروت أن المحاضرة شهدت توزيع عدة قضايا على شباب المحامين ليدرسوها جيدًا، تطبيقًا على ما تم شرحه خلال الندوة، واستعدادا للترافع فيها في الندوة الختامية في الدورة، التي ستختتم يوم الخميس، الموافق 4 يوليو القادم، بمحكمة صورية لمحاكاة العمل على قضايا الجنايات داخل المحاكم.