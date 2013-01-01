"العشماوى" يكشف أمنية عزت أبوعوف الأخيرة قبل وفاته

كشف الكاتب والروائي أشرف العشماوي، عن تفاصيل لقائه الأخير الفنان الراحل عزت أبوعوف، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الإثنين، عن عمر ناهز الـ71 عامًا، بعد صراع طويل من المرض.



وكتب "العشماوي"، في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": التقيت الفنان الجميل عزت أبوعوف وزوجته الجميلة المرحومة فاتيما عدة مرات في مناسبات مختلفة، فقد كان صديقًا مقربًا لأخي الأكبر من أيام الدراسة، في عام 2015 اشترت إحدى شركات الإنتاج السينمائي من وكيلي الأدبي روايتى الرابعة "البارمان" لتكون فيلمًا، ورشحوا عزت أبو عوف للقيام بدور البطل "منير" البارمان".



وأضاف: "فوجئت به يتصل بي قائلا بحماس أنا قريت الرواية مرتين يخرب عقلك يا أشرف ده أنا، أنت رسمت الشخصية ازاي كده على مقاسي بالضبط، حتى بنتي في الرواية اسمها مريم ؟!!.. التقينا بعدها بيوم في نادي الجزيرة بناء على طلبه، تحدث معي على مدار ساعتين تقريبًا عن تصوره للدور وارتداء الباروكة في البار وخلعها في مشاهد البطل في بيته بالسيدة زينب ومحل بيع ملابس المحجبات كان يتدفق حيوية ونشاط وهو يحكي عن تصوره ورؤيته للشخصية وملابسها لزماتها وحركاتها وطريقة كلامها، بدا متحمسًا للغاية ومبالغًا مجاملًا لي بالطبع وهو يقول: ده حيبقى أهم دور ألعبه في السينما".



وتابع: "لكن يشاء القدر أن يمرض بعدها بأسابيع قليلة وتبدأ صحته في التدهور تدريجيًا، ابتعدت عنه السينما وابتعد هو عن الأضواء لكنه لم يقو على الابتعاد لمسافة كبيرة، فرأيته منذ عامين تقريبًا في حفل بأحد المنتجعات بالطريق الصحراوي مع فرقة (لو بتي شاه)، ذهبت يومها خصيصًا لكي استمع لعزفه وغناء باقي أفراد الفرقة الشهيرة".



وأضاف: "صافحته بعد الحفل بحرارة وتمنيت له الشفاء، قال بصوت وهن إنه لا زال يريد تمثيل الدور، لكن شركة الإنتاج لم تعاود الاتصال به، شعرت بحرج وألم نفسي رغم أنني لا أملك من الأمر شيئًا ولو كان القرار بيدي لاخترت عزت أبو عوف بلا تردد، انتهى لقاؤنا الأخير على ابتسامة حزينة تتسيد وجهه المُجهد".



وأنهى كلامه: "النهاردة صحيت على خبر وفاته المتوقع بعد معاناة مع المرض ولعله ارتاح كما نصبر أنفسنا وأهلنا.. ربنا يرحمه بقدر ما أسعدنا بفنه ورقيه وأناقته وخفة ظله وأدبه وأخلاقه، فهو فنان وإنسان من جيل جميل أظن أنه في طريقه للانقراض".