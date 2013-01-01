السفارة الأمريكية في نواكشوط: نتطلع للعمل مع الرئيس الموريتاني المنتخب

أكدت سفارة الولايات المتحدة لدى موريتانيا، اليوم الإثنين، أن الإدارة الأمريكية تتطلع إلى العمل مع الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الغزواني وحكومته الجديدة في العديد من مجالات التعاون المشتركة بين البلدين، منوهة إلى أن أمريكا تشجع ولد الغزواني وكل القادة السياسيين وقادة المجتمع المدني على العمل سويًا من أجل النهوض بمصالح الشعب الموريتاني وتحقيق تطلعاته.



وقالت السفارة الأمريكية- في بيان لها اليوم- إن الانتخابات الرئاسية الموريتانية التي أجريت يوم 22 يونيو الماضي تعد مثالا مهما للديمقراطيات الأخرى في إفريقيا والعالم العربي وسمحت بالانتقال السلمي للسلطة من رئيس منتخب ديمقراطيا إلى رئيس آخر.. مشيرة إلى أن هذه الانتخابات مثلت نقطة تحول في التاريخ الموريتاني.