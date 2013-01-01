إخلاء سبيل 3 تجار في واقعة تعذيب الجمال بسوق برقاش

أمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة، اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل 3 تجار متهمين بتعذيب الجمال في سوق برقاش، بعد ورود تحريات المباحث.



وجّه إسلام شاكر، وكيل أول نيابة كرداسة ومركز إمبابة، أمس الأحد، للمتهمين تهمة تعذيب حيوان، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.



كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد ألقت القبض على 3 تجار من المتهمين بتعذيب الجمال في سوق برقاش، وتمت إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.



وأفادت تحريات مباحث الجيزة، بإشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، بأنه عقب تداول مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لجمال تم ضربها بشدة في سوق الجمال ببرقاش، أجرت الأجهزة الأمنية التحريات اللازمة حول الواقعة لبيان ملابساتها، والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهمين.



وأشارت التحريات إلى أن المتهمين 3 تجار، بينهم مالك قطعة أرض بسوق الجمال، فتمكنت قوة أمنية، برئاسة العميد عاصم أبوالخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم سامح بدوي، من القبض عليهم، وتولت النيابة العامة بإشراف المستشار وليد سراج، المحامي العام الأول لنيابات كرداسة ومركز إمبابة، التحقيقات.