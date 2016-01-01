نمو نشاط المصانع الأمريكية في يونيو الأضعف منذ 2016

أفاد تقرير صدر اليوم الاثنين، بنمو قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي في يونيو لكن بوتيرة أبطأ عن الشهر السابق وبأبطأ إيقاع منذ أكتوبر 2016.



وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره لنشاط المصانع الأمريكية تراجع إلى 51.7 من 52.1 في الشهر السابق. وزادت القراءة زيادة طفيفة فحسب على التوقع البالغ 51 من 77 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم.



وارتفع مؤشر التوظيف إلى 54.5 من 53.7 قبل شهر وكانت التوقعات لقراءة تبلغ 52.8.



وتراجع مؤشر الأسعار إلى 47.9 من 53.2، ومقارنة مع توقعات عند 53.0. وهذه أدنى قراءة منذ فبراير 2016 والمرة الثالثة في ستة أشهر التي ينزل فيه مؤشر الأسعار المدفوعة إلى جانب الانكماش.



وانخفضت طلبيات التوريد الجديدة إلى 50.0 من 52.7.