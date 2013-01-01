حبس عاطلين بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه فى بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، الإثنين، بحبس عاطلين بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات عن أن المتهمين "أحمد. ع"، و"وائل. س"، عاطلين، اعترفا بسرقة المواطنين بالإكراه بمدينة بدر، وأرشدا عن مكان المسروقات.



وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة بدر تفيد بسرقة المواطنين بالإكراه.



بإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنه تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر من ضبط المتهمين وتبين أنهما عاطللانن مقيمان بدائرة القسم، وبحوزتهما 2 سلاح أبيض، وأرشدا عن مكان بعض المسروقات.



تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.