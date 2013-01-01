مهاجم بنين: أسعى إلى التأهل لثاني أدوار أمم إفريقيا

قال ستيف مونييه، مهاجم منتخب بنين الأول لكرة القدم، إنه يسعى لصناعة التاريخ والتأهل لدور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، المقامة حاليًا في مصر، وذلك قبيل مواجهة الكاميرون ضمن المجموعة السادسة غدًا الثلاثاء، باستاد الإسماعيلية.



وأضاف مونييه، نجم نادي هادرسفيلد تاون الإنجليزي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء "سنبذل كل ما لدينا أمام الكاميرون من أجل تحقيق الفوز، ولدينا كل الثقة الكافية لتحقيق ذلك والعبور للدور المقبل".



وأضاف أن "هذه هي المشاركة الثالثة لي في هذه البطولة وأسعى لإحراز الأهداف وتحقيق الفوز والصعود لدور الـ16 وصناعة التاريخ للكرة في بلادي".



أما المدير الفني الفرنسي لمنتخب بنين، ميشيل دوسييه، فأكد خلال المؤتمر الصحفي احترامه للمنتخب الكاميروني، معربا عن عدم خشيته من مواجهته على الإطلاق، مضيفًا "ندخل المباراة بهدف الفوز من أجل حسم التأهل".



وأشار مدرب بنين، إلى أنه أصدر تعليماته للاعبيه داخل المستطيل الأخضر بالضغط المتواصل واستغلال الفرص المتاحة للتهديف منها في شباك الكاميرون.