الرئاسة التونسية تؤكد تحسن صحة "السبسي"

قالت المتحدثة باسم الرئاسة التونسیة، سعیدة قراش، اليوم الإثنین، إن صحة الرئیس التونسي، الباجي قائد السبسي، في تحسن كبیر، مؤكدة أنه سیغادر المستشفى العسكري بالعاصمة فور السماح له من طرف الإطار الطبي المشرف.



وأضافت "قراش"، في تصریح لإذاعة "موزاییك" المحلیة، أنه سیتم إعلام الرأي العام بالوضع الصحي للرئیس التونسي، وحقیقة الوعكة الصحیة التي ألمت به بكل شفافیة، من خلال تقریر مفصل فور مغادرته المستشفى.



وأشارت إلى أنھا لا تعلم بعد تاریخ مغادرة "السبسي" المستشفى، ولا یمكنھا الكشف عن طبیعة الوعكة الصحیة التي أصابته "احترامًا للقانون"، مشددة على أن الجھة الوحیدة المخول لھا الكشف عما تعرض له "السبسي" ھي الإطار الطبي في المستشفى العسكري.



وقد تعرض الرئیس التونسي، الخمیس الماضي، لوعكة صحیة حادة وفق بیان للرئاسة التونسیة، نقل على إثرھا إلى المستشفى العسكري للمرة الثانیة في غضون أسبوع، فیما طالب العدید من الأطراف السیاسیة بالكشف عن الوضع الصحي للرئیس التونسي.