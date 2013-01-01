حل 96% من شكاوى المواطنين بالغربية خلال "منظومة الشكاوى"

صرح محافظ الغربية، بأنه تم حل 9170 شكوى للمواطنين، بنسبة 96% من إجمالى الشكاوى المقدمة عبر منظومة "الشكاوى" الحكومية، عن طريق قنوات الاتصال مع المواطنين للتعرف على مشاكلهم والعمل على إيجاد الحلول الفورية لها، مشيرا إلى أن الشكاوى بلغت 9526 شكوى خلال الفترة من الأول من سبتمبر 2018 حتى الأول من يوليو الجاري.



وأضاف المحافظ - في بيان اليوم الإثنين أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة، ومنظومة الشكاوى الحكومية تلقى 7941 شكوى، تم حل 7643 منها، بنسبة 96%، فيما تلقت خطوط "الواتس آب" الخاصة بالمحافظة 1109 شكوى، حيث تم حل 1059 شكوى منها بنسبة 95%، بينما تم عرض 371 شكوى خلال اللقاءات الجماهيرية التي يرأسها، حيث تم حلها بنسبة 100%.



وأضاف أن مبادرة "صوتك مسموع" الخاصة بوزارة التنمية المحلية تلقت 105 شكوى وتم حل 97 منها بنسبة 93%.



وأكد المحافظ حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين للتعرف على كافة المشكلات التى تواجههم، والعمل على حلها، مشددا على ضرورة الالتزام بالعمل الاستباقي، والوصول بالخدمات إلى جميع المواطنين بقرى وعزب المحافظة، موجها المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة، بضرورة التواصل الدائم مع المواطنين، والتنسيق الكامل فيما بينهم لتلبية مطالبهم وفق القواعد المنظمة والإمكانيات المتاحة.