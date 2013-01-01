مصرع 2 وإصابة 6 في انهيار عقار بإمبابة والمحافظ يوجه برعاية المصابين

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون، اليوم الاثنين، في انهيار عقار مكون من 4 طوابق بحارة مسجد الرحمة بميدان مدينة الأمل بمنطقة امبابة حي شمال الجيزة.



تلقت غرفة عمليات محافظة الجيزة اليوم بلاغا بانهيار العقار وعلى الفور وجه المحافظ أحمد راشد، حي شمال الجيزة وجهاز الحماية المدنية بسرعة التعامل مع العقار المنهار واستخراج جثتي المتوفين وتقديم التسهيلات اللازمة لأسرهما، وتحويل المصابين إلى مستشفى امبابة العام وعمل الإسعافات والفحوصات اللازمة لهم، موجها مديرية الشئون الصحية بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء.

شدد المحافظ على ضرورة التأكد من حالة العقارات المجاورة للعقار المنهار للوقوف على السلامة الإنشائية لها لتجنب أية تداعيات قد تحدث إثر الحادث.



من جانبه، قال رئيس مدينة الجيزة جمال عبد الرشيد، إنه تم الاستعانة بأوناش ولوادر لرفع تراكمات أنقاض العقار والبحث عن أي مفقودين أسفل ركام العقار المنهار، وذلك من خلال معدات حي شمال الجيزة وجهاز الحماية المدنية.. مؤكدا أنه تم تسيير حركة السيارات بالمنطقة.