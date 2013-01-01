محافظ قنا يبحث 250 طلبا خلال لقائه الأسبوعي المفتوح مع المواطنين

وجَّه محافظ قنا عبدالحميد الهجان، اليوم الاثنين، دعوة لجميع القيادات التنفيذية لحضور اللقاء الأسبوعي المفتوح الذي يجريه مع المواطنين؛ لإجراء مناقشات معهم وبحث الشكاوى المقدمة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم بحث 250 طلبا خلال لقائه الأسبوعي الذي عقده مع المواطنين.



وأكد المحافظ، في تصريح اليوم، حرصه على اللقاء بالمواطنين بشكل دوري لبحث مشاكلهم وتقديم الحلول العاجلة لها بما يتناسب مع اللوائح والقوانين، موضحا أن الشكاوى التي عانى منها المواطنين خلال هذا اللقاء تمثلت في طلبات تعيين والحصول على مسكن واستخراج تراخيص أراضٍ وندب وتجديد انتدابات وتوصيل مرافق (كهرباء، صرف صحي، مياه)، فضلا عن طلبات بالموافقة على العلاج على نفقة الدولة ومساعدات عاجلة.



كما وجه المحافظ القيادات التنفيذية بكافة الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بضرورة التفاعل مع المواطنين واستقبالهم والاستماع إلى شكواهم والحد من تصعيدها الى مستويات أعلى كلما أمكن؛ بهدف التيسير عليهم.