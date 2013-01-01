سر فشل انضمام باريلا إلى إنتر ميلان

كشف توماسو جويليني رئيس كالياري، عن سبب فشل محاولة إنتر ميلان، لضم نيكولو باريلا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأكد جويليني، أن روما اقترب من التعاقد مع باريلا، بعد توصل الطرفين إلى اتفاق، مشددًا على أن خطوة واحدة تفصل ذئاب العاصمة عن الموهبة الإيطالية.



وقال جويليني، في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو": "لقد أبرمت اتفاقًا مع إنتر بشأن باريلا فيما يتعلق بالجزء الثابت من قيمة الصفقة في 11 يونيو الماضي، الشيء المفقود كان يتعلق بالمكافآت، لكنهم ذهبوا منذ 20 يومًا ولا نعرف شيئًا".



وختم "الآن أغلقت اتفاقًا مع روما، وقبلت عرضهم، لدينا تفاهما تاما، فقط يتبقى أن يحسم باريلا موقفه بعد يومين من التفكير".