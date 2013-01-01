منتخب المغرب ينتظر رقمًا تاريخيًا حال الفوز على جنوب إفريقيا

يستعد منتخب المغرب لمواجهة جنوب إفريقيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019.



يتصدر منتخب المغرب مجموعته برصيد 6 نقاط عقب فوزه على ناميبيا وكوت ديفوار في أول جولتين.



ويأمل المنتخب المغربي في الفوز على جنوب إفريقيا والحصول على العلامة الكاملة لأول مرة في تاريخ مشاركات أسود الأطلس بكأس الأمم.



ولم يسبق للمنتخب المغربي أن حصل على 9 نقاط من ثلاثة انتصارات في دور المجموعات، لذلك يأمل الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للفريق، لقيادة الأسود لتحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي.



جدير بالذكر أن المنتخب المغربي ضمن التأهل إلى دور الستة عشر من المسابقة القارية.