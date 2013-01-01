المحمدي يحقق 3 أرقام مميزة بعد مباراة أوغندا

واصل أحمد المحمدي الظهير الأيمن لمنتخب مصر الوطني، تألقه رفقة الفراعنة خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019.



كان المحمدي قد سجل هدفا في فوز مصر على الكونغو بالجولة الثانية من دور المجموعات بهدفين دون رد قبل أن يسجل هدفا في مرمى أوغندا بالجولة الأخيرة.



وضمن منتخب مصر التأهل إلى دور الستة عشر من البطولة عقب احتلاله الصدارة برصيد تسع نقاط.



أرقام مميزة حققها أحمد المحمدي قائد منتخب مصر في تلك النسخة من أمم إفريقيا 2019.



- بات أحمد المحمدي هو هداف منتخب مصر خلال عام 2019 برصيد 3 أهداف يليه كل من محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجية برصيد هدفين.



- أحمد المحمدي سجل الهدف رقم 50 في النسخة الحالية لبطولة كأس أمم إفريقيا.