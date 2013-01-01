تفاصيل زيارة وفد نائبات البرلمان لإيطاليا

أكدت النائبة دينا عبدالعزيز، عضو وفد البرلمانيات المسافر لإيطاليا، أن الوفد المصرى عرض بفخر الخطوات الإيجابية التى تتم فعليًا لتعزيز دور المرأة فى مصر، لافتة إلى أن الوفد أكد فى كثير من اللقاءات أن الرئيس عبدالفتاح السيسى داعم قوى ومساند لكل امرأة مصرية.



وأضافت النائبة دينا عبدالعزيز لـ"الدستور"، أن وفد النائبات أكد أن التعديلات الدستورية أعطت للمرأة 25% من مقاعد البرلمان على الأقل، وأن قانون الإدارة المحلية أعطى للمرأة 25% من مقاعد المجالس المحلية، وأنه تم تغليظ عقوبات جرائم العنف ضد المرأة، وتغليظ العقوبة فى حالة الحرمان من الميراث أو حجب المستندات وغيرها من الخطوات الإيجابية التى تفخر بها المرأة المصرية.



وأوضحت أن الزيارة كانت لجهات مختلفة تضمنت منظمات حقوق المرأة، وزيارة وزارة الاقتصاد، بجانب المشاركة فى لقاء بمجلس الوزراء الإيطالى حضره المسئولون عن برنامج تعزيز دور المرأة ومكافحة العنف، بجانب زيارة لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ بحضور عدد كبير من الأعضاء ورئيس اللجنة وتم توجيه الدعوة لهم لزياره مصر.



وتابعت: "أن هناك العديد من المشكلات التى توجه المرأة الإيطالية من تميز وعنف يمارس عليها خصوصًا فى الجنوب لذا أكدت أهمية الاهتمام بالتنشئة منذ البداية والارتكاز على مبدأ الاحترام وعدم التمييز ".