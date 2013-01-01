دورتموند يخطط لصفقة هجومية من الكالتشيو

يستهدف بوروسيا دورتموند، تعزيز قوته الهجومية قبل انطلاق الموسم المقبل، بصفقة من الدوري الإيطالي.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "كيكر" الألمانية، فإن دورتموند يخطط للتعاقد مع باتريك شيك، مهاجم روما، هذا الصيف.



ويتنافس دورتموند مع الثنائي الفرنسي، مارسيليا وليون، اللذين يرغبان في الظفر بتوقيع المهاجم التشيكي، البالغ من العمر 23 عامًا.



وهناك عقبة تقف حائلًا أمام مفاوضات دورتموند مع روما، نظرًا لامتلاك سامبدوريا الإيطالي جزء من حقوق انتقال اللاعب لأي نادٍ آخر.



ولعب المهاجم الشاب بقميص سامبدوريا خلال موسم 20162017، قبل انتقاله للجيالوروسي، الذي فشل في تسجيل أكثر من 8 أهداف معه على مدار موسمين خاض خلالهما 58 مباراة.