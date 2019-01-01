فى خدمتك.. المستندات المطلوبة لترخيص مركز علاج طبيعى

نشرت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي الإجراءات المطلوبة لترخيص مركز علاج طبيعى.



وإذا كان مركز العلاج الطبيعى داخل مستشفى خاص فلابد من إحضار صورة من ترخيص المستشفى، بالإضافة إلى أصل التعاقد مع المدير الفنى أخصائى العلاج الطبيعى:



المستندات المطلوبة لترخيص مركز علاج طبيعى

١_محضر المعاينة

٢_حوالة بريدية بقيمة ١٠ جنيهات

٣_طلب الموافقة على استخراج ترخيص

٤_إيصال رسم لتسجيل المركز

٥_إقرار بعدم تشخيص حالات وإعطاء وصفات دوائية

٦_إيصال رسم اشتراك الأخصائى بالنقابة

٧_إقرار المدير الفنى

٨_صورة من البطاقة الشخصية والعائلية

٩_عقد إيجار المركز

١٠_صحيفة الحالة الجنائية

١١_مستخرج رسمى من سجل أخصائى العلاج الطبيعى

١٢_بيان بالتجهيزات الطبية الموجودة بالمركز

١٣_رسم كروكى للمركز

١٤_إيصال طفاية حريق