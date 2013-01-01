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رياضة

راشفورد يجدد عقده مع مانشستر يونايتد حتى 2023

الإثنين 01/يوليه/2019 - 03:46 م
المهاجم الدولي ماركوس
المهاجم الدولي ماركوس راشفورد
وكالات
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-جدد المهاجم الدولي ماركوس راشفورد عقده مع مانشستر يونايتد حتى عام 2023 كما أعلن النادي الإنجليزي الشمالي الاثنين.

ويعتبر راشفورد (21 عاما) ابن النادي حيث حصل على تكوينه فيه كما خاض 32 مباراة دولية في صفوف منتخب بلاده.

وأشاد به مدرب مانشستر يونايتد النروجي أولي جونار سولسكاير بقوله "يعتبر ماركوس أحد أبرز اللاعبين الإنكليز الموهوبين في جيله. لديه مستقبل رائع أمامه في صفوف هذا النادي وأنا سعيد لكونه وقع على عقد جديد".

وقال راشفورد "هذا النادي جعلني ما انا عليه الان كلاعب وكشخص وبالتالي اشعر بالامتياز في كل مرة ادافع فيها عن ألوانه".

وتابع "مانشستر يونايتد كان كل شيء في حياتي منذ ان وصلت الى هنا في السابعة من عمري، وسأبذل قصارى جهدي لكي اساعد هذا النادي الى العودة الى حيث يجب ان يكون وتحقيق النجاحات التي يستحقها أنصارنا".

وخاض راشفورد 170 مباراة في صفوف مانشستر يونايتد حتى الآن منذ مباراته الرسمية الاولى في شباط/فبراير عام 2016 وسجل 45 هدفا وكان صاحب 21 تمريرة حاسمة.

وذكرت تقارير صحافية بان راشفورد سيتقاضى بموجب العقد الجديد راتبا أسبوعيا قدره 300 الف جنيه استرليني (330 مليون يورو).

وعاود مانشستر يونايتد تدريباته الاثنين استعداد للموسم الجديد علما بانه ضم الى صفوفه لاعبين شابين هما الجناح الويلزي جيمس دانيال والظهير الايمن ارون وان بيساكا.
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