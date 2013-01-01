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رياضة

قائد نيجيريا: المنتخب لا يزال يحاول استعادة إيقاعه بكأس الأمم الإفريقية

الإثنين 01/يوليه/2019 - 03:41 م
جون أوبي ميكل‭‭
جون أوبي ميكل‭‭ ‬‬قائد منتخب نيجيريا
وكالات
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توقع جون أوبي ميكل‭‭ ‬‬قائد منتخب نيجيريا حدوث موجة عاتية من الانتقادات تجاه الفريق الذي يواجه صعوبات في استعادة إيقاعه بعد الخسارة المفاجئة 2- صفر أمس الأحد أمام مدغشقر في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وبهذه الهزيمة، يكتفي نيجيريا باحتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية ويواجه احتمال اللعب أمام غانا القوي في دور الستة عشر في البطولة المقامة حاليا في مصر.

وكان انتصار مدغشقر إحدى المفاجآت الكبيرة في تاريخ البطولة ولم تمر هذه الخسارة مرور الكرام على جمهور نيجيريا.

وقال أوبي ميكل "من الواضح أن الانتقادات ستأتي من جمهورنا الذي نحبه. لكن هذه هي كرة قدم ويجب أن تتعرض لانتقادات. يجب أن نتقبل النقد ونتحسن".

وأضاف "لم نلعب بشكل جيد وأعتقد أننا في البطولة لم نظهر بشكل طيب حتى الآن.

"انتصرنا مرتين وخسرنا مرة واحدة. من الأفضل أن تحدث هذه الهزيمة الآن عن أدوار خروج المغلوب. أصبحنا ندرك الآن كفريق ضرورة تحسين مستوانا وضرورة أن نبذل جهدا أكبر".

وتسبب خطأ دفاعي في تقدم مدغشقر في النتيجة قبل أن تضيف الهدف الثاني من ركلة حرة غيرت اتجاهها إلى داخل الشباك بعد أن اصطدمت بأحد لاعبي نيجيريا الذي كان قد ضمن التأهل بالفعل قبل المباراة وكان مدربه يجرب مجموعة من اللاعبين.

وقال الألماني جيرنوت رور مدرب نيجيريا "من الطبيعي أن تغير تشكيلة الفريق لأننا تأهلنا بالفعل ولدينا 23 لاعبا ويستحق الكثير منهم اللعب، أردنا منح بعض اللاعبين راحة لأننا تأهلنا قبل انطلاق المباراة لهذا أعتقد أن الفوز لم يكن مهما للغاية في ذهن بعض اللاعبين".

وأضاف "لكن ومع بداية المباراة، أدت الهدية التي قادت للهدف الأول لمدغشقر لجعل الفريق في غاية القوة. يجب أن أعترف أنهم يستحقون الفوز بفضل الهجمات المرتدة والتنظيم الدفاعي الجيد جدا، لم نتمكن من إيجاد حلول".
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