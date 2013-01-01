الأرصاد: ارتفاع الحرارة اليوم بمعدل درجتين

كشف أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد، عن ارتفاع في درجات الحرارة اليوم بمعدل درجتين مئوية.



وأكد عبدالعال، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن نسبة الرطوبة مرتفعة بشكل كبير، وهو ما يسبب الاحساس بالحر.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.



كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية، تنشط على مناطق متفرقة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.