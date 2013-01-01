هرنانديز يوجه رسالة لجماهير أتلتيكو مدريد

توجّه المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز، لاعب بايرن ميونخ، اليوم الاثنين، بالشكر لناديه السابق أتلتيكو مدريد.



وبمجرد انتهاء موسمه وعلاقته الرسمية بالروخيبلانكوس- الذي انضم لصفوف ناشئيه وظل داخل جدرانه حتى رحيله للفريق البافاري- قام اللاعب بإرسال رسالة يودع فيها النادي الإسباني.



وقال هرنانديز: "أتوجه بالشكر لنادي أتلتيكو مدريد على مدار هذه السنوات التي ارتبط فيها اسمي به.. أتوجه بالشكر لجميع الأشخاص داخله، سواء قادته أو مدربيه أو موظفيه، الذين دائما ما عاملوني بشكل جيد للغاية، سواء على المستوى الشخصي أو الاحترافي".



وأردف: "أريد أن أشكر زملائي بوجه خاص على دعمهم وحبهم لي طوال هذه السنوات".



وأضاف: "لا أريد أن أنسى جمهور الأتلتي العظيم الذي دائما ما ساندني للاستمرار في تحسين مستواي.. شكرا جزيلا لكم وستظلون دائما في قلبي".



وشارك هرنانديز مع الفريق الأول لأتلتيكو بدءًا من موسم 2014 /2015، وخاض معه 110 مباريات، كما نجح في حصد بطولتين، وهما الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي عام 2016.