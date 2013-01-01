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مصر

السيسي يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس بوروندي بمناسبة عيد الاستقلال

الإثنين 01/يوليه/2019 - 03:38 م
السيسي
السيسي
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة للرئيس بيير نكورونزيزا، رئيس بوروندي بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال.

كما أوفد الرئيس السيسي، كريم الديواني، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة بوروندي بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

جمهورية بوروندي، أو رسميا جمهورية بوروندي هي بلد غير ساحلي في منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا من شرق أفريقيا، وتحدها رواندا في الشمال، وتنزانيا من الشرق والجنوب، وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الغرب. ويعتبر أيضا جزءا من وسط أفريقيا. العاصمة البوروندية بوجمبورا هو الحدود الجنوبية الغربية المتاخمة بحيرة تنجانيقا.

وفي البداية كان النظام الملكي، ولكن سلسلة من الاغتيالات والانقلابات، ومناخ عام من عدم الاستقرار في المنطقة بلغت ذروتها في إقامة الجمهورية ودولة الحزب الواحد في عام 1966. نوبات من التطهير العرقي وفي نهاية المطاف اثنين من الحروب الأهلية والإبادة الجماعية خلال 1970، ومرة أخرى في 1990 غادر البلاد متخلفة وسكانها باعتبارها واحدة من أفقر بلدان العالم. 2015 شهد الصراع السياسي على نطاق واسع كما اختار الرئيس بيير نكورونزيزا للترشح لولاية ثالثة، فشلت محاولة انقلاب وكانت موضع انتقاد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد على نطاق واسع من قبل أعضاء المجتمع الدولي.
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