جينا سليم تنضم إلى أبطال "حواديت الشانزليزيه"

تعاقدت الفنانة جينا سليم على مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من إنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر البدء في تصويره خلال أيام بمدينة الإنتاج الإعلامي.



وقالت جينا، إنها سعيدة بالاشتراك في هذا العمل الذي تعتبره من أضخم الأعمال الدرامية انتاجيًا، وسيظهر مصر بشكل رائع في فترة الخمسينات.



وأكدت جينا، أنها سعيدة باختيارها مع طاقم العمل الذي تعاونت مع عدد منهم في أعمال سابقة، مضيفة أن دورها بالمسلسل سيكون فارق في مشوارها الفني.



"حواديت الشانزليزيه" بطولة النجم إياد نصار، مى سليم وإنجى المقدم وداليا مصطفى وإدوارد، وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد، ومن إخراج مرقس عادل.