تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم إفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستاد

توجهت شركة "تذكرتى" بالشكر لجماهير الكرة على ما أبدوه من التزام بالإجراءات والتعليمات الخاصة بدخول مباريات الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية، خاصة المتعلقة بامتلاك المشجع بطاقة الـFan id بالإضافة إلى تذكرة الدخول.





وأكدت شركه تذكرتي أنه فى إطار حرصها على توفير كل سبل الراحة للمشجعين المصريين والعرب والأفارقة، ليتمكنوا من مشاهدة مباريات البطولة وتشجيع منتخباتهم، فإنها تهيب بجميع المشجعين ربط تذاكر المباريات ببطاقة المشجع fan id من خلال المنافذ المخصصة على مستوى الجمهورية، سواء كانت هذه التذكرة تم شراؤها من منافذ البيع المخصصة، أو تم الحصول عليها كهدية من أحد رعاة البطولة.





وتطالب شركة تذكرتى جمهور الكرة بالالتزام بهذه الإجراءات، خاصة أن دخول كافة الاستادات المقام عليها بطولة كأس الأمم الإفريقية غير متاح دون تواجد تذكرة المباراة مصحوبة ببطاقة المشجع (Fan ID)، وأن تكون التذكرة مرتبطة على النظام الإلكترونى ببطاقة المشجع.





وحددت شركة "تذكرتى" يوم الثلاثاء، الموافق 9 يوليو المقبل، آخر أيام بيع تذاكر الأدوار النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بداية من دور الـ16، وصولاً للمباراة النهائية.





وكانت الشركة قد فتحت باب شراء تذاكر مباريات الأدوار النهائية لكأس الأمم الإفريقية، اعتبارًا من الثلاثاء الماضى، ويشمل حجز التذاكر، مباريات دور الـ16، ودور الثمانية، إضافة إلى مباريات الدورين قبل النهائى والنهائى.



