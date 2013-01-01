الإثنين 01 يوليه 2019 الموافق 28 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

مصر

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم إفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستاد

الإثنين 01/يوليه/2019 - 03:32 م
تذكرتى
تذكرتى
طباعة
توجهت شركة "تذكرتى" بالشكر لجماهير الكرة على ما أبدوه من التزام بالإجراءات والتعليمات الخاصة بدخول مباريات الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية، خاصة المتعلقة بامتلاك المشجع بطاقة الـFan id بالإضافة إلى تذكرة الدخول.

وأكدت شركه تذكرتي أنه فى إطار حرصها على توفير كل سبل الراحة للمشجعين المصريين والعرب والأفارقة، ليتمكنوا من مشاهدة مباريات البطولة وتشجيع منتخباتهم، فإنها تهيب بجميع المشجعين ربط تذاكر المباريات ببطاقة المشجع fan id من خلال المنافذ المخصصة على مستوى الجمهورية، سواء كانت هذه التذكرة تم شراؤها من منافذ البيع المخصصة، أو تم الحصول عليها كهدية من أحد رعاة البطولة.

وتطالب شركة تذكرتى جمهور الكرة بالالتزام بهذه الإجراءات، خاصة أن دخول كافة الاستادات المقام عليها بطولة كأس الأمم الإفريقية غير متاح دون تواجد تذكرة المباراة مصحوبة ببطاقة المشجع (Fan ID)، وأن تكون التذكرة مرتبطة على النظام الإلكترونى ببطاقة المشجع.

وحددت شركة "تذكرتى" يوم الثلاثاء، الموافق 9 يوليو المقبل، آخر أيام بيع تذاكر الأدوار النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بداية من دور الـ16، وصولاً للمباراة النهائية.

وكانت الشركة قد فتحت باب شراء تذاكر مباريات الأدوار النهائية لكأس الأمم الإفريقية، اعتبارًا من الثلاثاء الماضى، ويشمل حجز التذاكر، مباريات دور الـ16، ودور الثمانية، إضافة إلى مباريات الدورين قبل النهائى والنهائى.

وشهدت منافذ "تذكرتى" فى القاهرة والمحافظات، خلال اليومين الماضيين إقبالاً كبيراً من الجماهير الراغبة فى الحصول على تذاكر مباريات الأدوار النهائية، وهو ما دفع الشركة للتأكيد على الجماهير بآخر أيام حجز التذاكر والحصول عليها، حتى يتسنى لراغبى حضور مباريات الأدوار النهائية الحصول على التذاكر قبل نفادها.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

مصير منتخب مصر بعد تصدره لمجموعته في أمم افريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

فندق يعلن اكتفاءه الذاتي من الليمون بمرسى علم بالبحر الأحمر

منذ حوالي 20 ساعة

مدغشقر تهزم نيجيريا وتتأهل لدور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 6 ساعات

تشيلسي يعلن رحيل 5 لاعبين

ads

الصور

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

ads

الأكثر قراءة

انفوجراف.. السيسي يوجه بتنفيذ بـ 8 قرارات جديدة خاصة بـ "أجور ومعاشات"

وفاة الفنان عزت أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة

"سقطة المنحط".. شاهد اضطراب الأجير محمد ناصر بعد تجاوزه في حق أردوغان بالخطأ

مصير منتخب مصر بعد تصدره لمجموعته في أمم افريقيا

ستوديو

برنامج لتعليم الأطفال تقنيات تكنولوجية لبناء الروبوتات

مدير منتخب أوغندا: مصر لديها أفضل لاعب في العالم (فيديو)

متحدث النواب الليبي: السلطات لم يعد لديها ثقة بأي تركي على أراضيها

الصين تصمم أكبر مطار في العالم.. تعرف عليه (فيديو)

ads

رياضة

لاعب غانا: سنحسم التأهل من مواجهة غينيا بيساو

راشفورد يجدد عقده مع مانشستر يونايتد حتى 2023

قائد نيجيريا: المنتخب لا يزال يحاول استعادة إيقاعه بكأس الأمم الإفريقية

هرنانديز يوجه رسالة لجماهير أتلتيكو مدريد

الرئيس نيوز

زهوة عرفات "أستاذة علوم سياسية".. وفرصة العمل جاهزة في فلسطين

تصاعد التوتر بين الجيش الليبي وتركيا.. و"حفتر" يطلق "عاقبة الغدر"

تحليل: يهودية "إسرائيل" تهزم ديموقراطيتها المزعومة

محاولة يائسة جديدة من «الإرهابية».. خبراء يحللون بيان الإخوان عن خطة «ما بعد مرسي»

منوعات

الصين تواصل الإعفاءات الضريبية على شراء سيارات الطاقة الجديدة

علماء يكتشفون طريقة جديدة للبحث عن الحياة خارج الأرض

هروب أفعى "آكلة للبشر" ببريطانيا

أحذية مستوحاة من لوحات فنية

إسلام سياسي

السلفيون يبدأون بجمع شهادات عن إرهاب الإخوان - خاص

تحركات مشبوهة للإخوان في أمريكا وبريطانيا لوقف تصنيفهم ككيان إرهابي

هل الانتحار أسلوب الدواعش بعد الخسائر الأخيرة؟

«مصر تبعث من جديد».. فيديو يكشف جرائم جماعة الإخوان الإرهابية

مقالات الرأي
عمرو خالد
المدد إلهى.. كلمة السر
ماجد حبته
عملاء.. مومياوات.. ومخابيل
د. إلهام سيف الدولة حمدان
سوسيولوجيا الثورة.. وثورة يونيو
ماجد حبته
30 يونيو 2013
المزيد
ads

الثقافة

احتفالًا بثورة 30 يونيو.. محاضرات متنوعة بثقافة الدقهلية

الخميس.. أمسية حكي "جوة الصندوق" بالأعلى للثقافة

غدًا.. "إفريقيا قلب مصر النابض" بمكتبة القاهرة الكبرى

حفل فني ودراما حركية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو بدمياط

صفحتنا ع الفيس بوك