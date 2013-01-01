بارلور: لا يجب إنفاق هذا القدر من المال للتعاقد مع زاها

أشار لاعب ​أرسنال​ السابق راي بارلور إلى أنه لا ينبغي لأرسنال أن ينفق كامل ميزانية الانتقالات الصيفية على لاعب ​كريستال بالاس​ ويلفريد زاها.



وقال بارلور: "سيكون توقيعًا جيدًا، لكن كل هذا يتوقف على المبلغ الذى سوف يطلبه. يقال إن التكلفة تبلغ 100 مليون جنيه إسترليني، وهو الكثير من المال. إنها أموال كثيرة لا يجب صرفها على لاعب واحد".



وأضاف: "قد تحتاج إلى لاعبين آخرين، وهناك مواقف دفاعية أخرى تحتاج إلى تعزيز أيضًا. اعتمادًا على الميزانية، علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث، لكنه بالتأكيد لاعب جيد للغاية وذو جودة عالية".