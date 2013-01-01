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عالم

روسيا: لا نبحث إلغاء العقوبات الأمريكية وننوي استئناف الحوار

الإثنين 01/يوليه/2019 - 03:34 م
سيرجي ريابكوف
سيرجي ريابكوف
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن موسكو لا تبحث مع الولايات المتحدة معايير إلغاء العقوبات الأمريكية ضد روسيا، لكنها تنوي استئناف الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي.

وقال ريابكوف، في تصريح أدلى به خلال مشاركته في منتدى فالداي للحوار، اليوم الاثنين: "نحن بالطبع لا نناقش مع الأمريكيين أي مسائل متعلقة بإلغاء العقوبات".

وأشار ريابكوف، مع ذلك، إلى أن بعض الأطراف الاقتصادية العاملة مستعدة لتقديم شكاوى قضائية "تهدف إلى التخفيف من شدة العقوبات وذلك من حقها".

وأضاف ريابكوف: "لكن على مستوى الحكومة والدولة نعتبر أنه من غير المقبول مناقشة معايير إلغاء العقوبات مع الأمريكيين.. وفور البدء بالعمل على ذلك ستتحدث كل التقارير، إن كانت سرية حكومية أو مفتوحة تحليلية، عن تراجع الروس والمؤشرات الأولى على أن سياسة العقوبات الأمريكية تثمر نتائج".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "علينا بالعكس أن نبدي أقصى درجات الصرامة ورفض كل هذه الإجراءات باعتبارها غير قانونية وغير مقبولة على الإطلاق".

من جهة أخرى، أشار ريابكوف إلى أن روسيا مصممة على استئناف الحوار مع الولايات المتحدة حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي في أقرب وقت ممكن.

وقال في هذا السياق: "الاستقرار الاستراتيجي يعد من الاتجاهين الأساسيين اللذين تم التوصل إلى تفاهمات جدية حولهما.. نحن مصممون على استئناف الحوار حول ذلك في أقرب وقت ممكن على مستوى الخبراء".
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