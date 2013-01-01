غدًا.. "إفريقيا قلب مصر النابض" بمكتبة القاهرة الكبرى

تقيم مكتبة القاهرة الكبرى التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة ثقافية تحت عنوان "إفريقيا قلب مصر النابض"، في السادسة مساء غدٍ الثلاثاء، بمقر المكتبة بالزمالك.



يتحدث في الندوة، الدكتور رمضان قرني، رئيس تحرير مجلة آفاق إفريقية، والدكتور سيد مكاوي زكي، أستاذ التاريخ بجامعة المنوفية، ويدير الندوة ياسر مصطفى عثمان، مدير المكتبة.



تأتي هذه الندوة في إطار سلسلة الندوات التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية على مدار العام بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى 2019.