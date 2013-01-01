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رياضة

بني ياس يتوصل لاتفاق على ضم محترف الشباب السعودي

الإثنين 01/يوليه/2019 - 03:33 م
نادي بني ياس الإماراتي
نادي بني ياس الإماراتي
وكالات
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توصل نادي بني ياس الإماراتي لاتفاق مع المحترف البرازيلي لويز أنطونيو نجم نادي الشباب السعودي خلال الصيف الحالي.

تقارير إماراتية كشفت عن حسم نادي بني ياس لصفقة التعاقد مع البرازيلي لويز أنطونيو نجم الشباب في الموسم المقبل.

وينتظر النادي الإماراتي وصول اللاعب صاحب الـ28 عامًا للخضوع للفحوصات الطبية بشكل رسمي.

وسيوقع لويز أنطونيو على عقود انتقاله للفريق السماوي بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح.

ويبحث بني ياس عن تعزيز صفوفه بصفقات أجنية قوية استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد 2019 - 2020.
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