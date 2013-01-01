أرسنال يقترب من ضم نجم جزائرى بالمجان

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن دخول نادى أرسنال فى مفاوضات مكثفة مع النجم الجزائرى ياسين براهيمى، من أجل ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، فى صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ناديه بورتو البرتغالى.



ذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن النجم الجزائرى ياسين براهيمى، الذى يشارك حاليًا مع منتخب بلاده فى بطولة أمم إفريقيا 2019 فى مصر، أصبح قريبًا من أن يكون لاعبًا جديدًا ضمن صفوف أرسنال.



أضافت الصحيفة أن العائق الوحيد أمام إتمام صفقة انتقال النجم الجزائرى إلى صفوف الجانرز، هو طلب اللاعب صاحب الـ29 عامًا الحصول على مبلغ 3.5 مليون إسترلينى مقابل النضمام للجانرز فى الصيف الحالى.



وأشارت الصحيفة إلى أن أرسنال يعانى من ضائقة مالية، بعد فشل الفريق فى التأهل للعب بدورى أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو ما جعل الميزانية المخصصة للتعاقدات الجديدة تنخفض إلى 40 مليون إسترليني فقط.



وكان براهيمى قد انضم لصفوف بورتو البرتغالى عام 2014، من نادى غرناطة الإسبانى، وخاض مع الفريق 209 مباريات فى جميع المسابقات وسجل 53 هدفًا.