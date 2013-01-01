افتتاح مركز الغسيل الكلوي بسنهور المدينة بكفر الشيخ بـ12 مليون جنيه

افتتح محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، مركز الغسيل الكلوي بسنهور المدينة بدسوق، بتكلفة 12 مليون جنيه، وفقًا للمعايير والمواصفات القياسية بوزارة الصحة لوحدات الغسيل الكلوي، وذلك بالجهود الذاتية، والمشاركة المجتمعية الجادة والفاعلة، تحت إشراف مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، في ذكرى احتفالات المحافظة بثورة "30 يونيو" المجيدة.



حضر الافتتاح كل من: خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، ومحمد الشهاوي، عضو مجلس النواب، والدكتور عمرو النحاس، وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتورة سماح جاد، مدير عام المستشفيات، والدكتور محمد أبوالسعد، مدير مستشفي دسوق العام، والدكتور محمد كمال، مساعد وكيل وزارة الصحة، ومحمد عيسى، رئيس مجلس إدارة مركز الغسيل الكلوي بسنهور، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.