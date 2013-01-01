"الدقهلية" توجه بمراجعة منافذ بيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات

كلف محافظ الدقهلية، رئيسي حي شرق وغرب المنصورة، بالتنسيق مع مديرية التموين بمراجعة جميع منافذ البيع لمختلف السلع الغذائية واللحوم والخضروات.



جاء قرار المحافظ بعد استعراض التقرير المقدم من مدير عام إدارة المتابعة بشأن المرور الميداني على عدد من المنافذ الخاصة ببيع اللحوم والسلع الغذائية والمطاعم بنطاق حي شرق وغرب المنصورة

ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أية منافذ مخالفة، أو لا تلتزم بالقانون، أو تخالف شروط الرخصة الممنوحة والقواعد التي أقيم المنفذ من أجلها.



كما شدد المحافظ على ضرورة مراجعة وفحص ما إذا كان أي المنافذ تم التنازل عنه لغير صاحب الترخيص، ووجه رئيسي حي شرق وغرب المنصورة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، للمرور على المنافذ والمحال التجارية، للتأكد من مدى صلاحية السلع المعروضة، والبيع بأقل من سعر السوق بنسبة لا تقل عن 20 %، واتخاذ اللازم حال ثبوت البيع بأسعار أعلى.