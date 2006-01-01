لوف: كونتس وسورج لديهما المواهب المطلوبة لتدريب المنتخب الألماني

تحدث يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، للمرة الأولى عن خليفته المحتمل في تدريب الفريق، قائلا إن المدرب المقبل للمنتخب قد يكون يعمل حاليا بالفعل لدى الاتحاد الألماني للعبة.



وقال لوف في تصريحات لصحيفة "بيلد" اليوم الاثنين "لدينا مدربان في الاتحاد الألماني، يتمتعان بالمواهب المطلوبة لتدريب المنتخب: شتيفان كونتس وماركوس سورج".



وأضاف "لدى كل منهما قدرة كبيرة على معرفة الأخرين، وهذا أمر مهم الآن مع اللاعبين الشبان، حيث يمهد الطريق للتواصل معهم على المستوى الشخصي كل منهما قادر على فعل ذلك بشكل جيد".



ويتولى لوف تدريب المنتخب الألماني منذ عام 2006 ، وقاده للتتويج بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، ويستمر عقده الحالي حتى بطولة كأس العالم

2022 المقررة في قطر.



وكان آخر تجديد لعقد لوف مع الاتحاد الألماني، في العام الماضي، قبل صدمة الخروج من الدور الأول بكأس العالم 2018 التي استضافتها روسيا.



ويتولى كونتس حاليا تدريب المنتخب الألماني للشباب (تحت 21 عاما)، الفريق الذي خسر أمام نظيره الإسباني مساء الأحد في نهائي البطولة الأوروبية للشباب، علما بأنه توج باللقب قبل عامين.



وقال لوف "شتيفان (كونتس) قدم عملا مذهلا خلال سنوات عمله بالاتحاد الألماني".



أما سورج، فهو مدرب مساعد للوف بالمنتخب الأول، وقد ناب عنه مؤخرا في قيادة الفريق في أكثر من مباراة بتصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو

2020)، في ظل تواجد لوف بأحد المستشفيات.