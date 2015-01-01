تسيباس يخشى من أن تتسبب عودة نيمار بالإضرار بصورة الليجا

أبدى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني خشيته من أن تتسبب عودة النجم الدولي البرازيلي نيمار إلى برشلونة من باريس سان جرمان الفرنسي بالإضرار بصورة الليغا في حال لم يحسن التصرف خارج الملاعب.



وغادر نيمار صفوف بطل الدوري الإسباني للانضمام إلى النادي الباريسي في أغسطس 2017 مقابل 222 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، ولكن من المحتمل أن يعود إلى ملعب "كامب نو" هذا الصيف.



وقال تيباس لمحطة الاذاعة الاسبانية "واندا سيرو" مساء الأحد "برأيي، في حال تصرف نيمار بشكل أفضل، بامكانه أن يكون لاعبا كبيرا".



وتابع "ولكن أعتقد أن السلوك والقيم التي حددناها في المنافسة مهمة ايضًا. افضّل نوعا آخر من اللاعبين".



وأردف "نيمار لاعب رائع، ولكن في حال كانت تصرفه خارج الملعب غير مثالية، ولكي أكون صادقا، من الأفضل له ألا يأتي إلى الدوري الإسباني".



وتلاحق الفضائح نيمار الغائب بسبب الإصابة عن منتخب بلاده الذي يستضيف مسابقة كوبا أميركا على أرضه، بعدما اتهمته عارضة أزياء برازيلية باغتصابها في باريس الشهر الماضي، وقد حاول الدفاع عن نفسه عبر نشر الرسائل التي تبادلها معها علنًا.



كما تلاحقه أيضا مصلحة الضرائب الإسبانية التي تحقق في مكافآت حصل عليها عندما كان يلعب مع برشلونة، إلى جانب رسوم انتقاله التي دفعها له فريق سان جرمان، فيما دخل بصراع قضائي مع ناديه الكاتالوني لعدم دفع مستحقات له بقيمة 26 مليون يورو.



ولا تتوقف مشكلات نيمار (27 عاما) خارج حدود الملاعب بل تتعداها إلى المستطيل الأخضر، إذ تعرض للإيقاف ثلاث مباريات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" على خلفية انتقادات حادة وجهها إلى الحكام بعد خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد 1-3 في إياب الدور ثمن النهائي (2-صفر ذهابا في إنكلترا)، بعد احتساب ركلة جزاء لفريق "الشياطين الحمر" في الدقائق الأخيرة من اللقاء في باريس.



وكان رئيس نادي سان جرمان القطري ناصر الخليفي صرح الشهر الماضي أنه لن يتسامح بعد الآن مع "سلوكيات النجوم"، وهي تعليقات ربطها الجميع بتصرفات البرازيلي نيمار.



ورأى تيباس أنه "كلما زاد عدد اللاعبين النجوم لديك، كلما كان الأمر أفضل للمنافسة"، مضيفًا "في مسألة نيمار، حسب رأيي فإن التصرف خارج الملعب ليس ملائما، وهو أمر غير جيد للبطولة".



وختم قائلا: "ترتبط الأخبار دائما بما قام به اللاعب. عملنا كثيرًا في الدوري (الإسباني) لعكس القيم الحقيقية ولا نريد أن نبدل هذه الصورة".



وارتدى نيمار قميص "البلاوغرانا" بين عامي 2013 و2017، وفاز بدوري ابطال اوروبا (2015) وبلقب الدوري مرتين (2015 و2016)، وبالكاس المحلية ثلاث مرات (2015 و2016 و2017) وكأس السوبر الاسبانية (2013) وبكأس العالم للأندية عام 2015. وسجل 68 هدفا خلال أربعة اعوام قضاها في ملعب "كامب نو".

