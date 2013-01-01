السيناريست عبدالرحيم كمال: "أبوعوف" أحب الفن بمعناه العام

قال السيناريست عبدالرحيم كمال، عن رحيل الفنان عزت أبوعوف: "الرجل الدمث قابلته في مسلسل شيخ العرب همام وكان يقوم بدور (جن على) (علي بك الكبير) ودار حوار قصير بيننا فكان شديد التهذيب وكنت شديد السعادة بالكلام مع ذلك النجم المختلف صاحب «الفور إم» مكتشف المواهب الغنائية الكبرى الرجل الشيك غريم عمرو دياب فى فيلم آيس كريم في جليم ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي بطلته المشرفة".



وتابع كمال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كان لقاءً سريعًا لكنه أكد لي الانطباع القديم بأنني أمام شخص لطيف يحب الفن بمعناه العام ويقبل أن يخدم في هذا المجال في أي صورة وبشكل راقٍ ومحترم.. رحم الله الأستاذ عزت أبوعوف رحمة واسعة".