"التموين": من يفوق دخله 10000 جنيه شهريًا لن يحصل على الدعم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن فئة جديدة سيتم حذف الدعم عنها ولن يتمكنوا من صرف مقرراتهم التموينية لهذا الشهر.



وكشفت وزارة التموين عن تلك الفئة معبرةً أنه لن يتم صرف أي مقررات تموينية لمن يزيد دخلهم الشهري عن 10 آلاف جنيه.



وأكدت، على أن كل مواطن لا بد أن يحصل على حقه كاملًا بعيدًا عن الانتهازية والاستغلال، مشيرة إلى أهمية وجود نظام يدير منظومة الدعم بشكل منضبط.



جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته صفحة "بقالي تموين مصر" خلال لقاء لوزير التموين بأصحاب المخابز.



وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد قامت بتنقية منظومة الدعم السلعي، وذلك عبر إعلانها عدة معايير لحذف غير المستحقين من منظومة الدعم، وذلك من خلال 3 مراحل، وأتاحت التظلم للمحذوفين ممن لا ينطبق عليهم أحد المعايير عبر الموقع الإلكتروني "دعم مصر" التابع لوزارة التموين.