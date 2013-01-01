سر تراجع الهلال السعودي عن تجديد عقد "عموري"

استقر مسئولو نادي الهلال السعودي على عدم تجديد عقد الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن، صانع ألعاب الفريق الأول، والذي ينتهي خلال الصيف الحالي.



تقارير سعودية كشفت عن تغيير كبير في موقف إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل في ملف تمديد عقد عموري والحفاظ عليه لموسم آخر.



وبات عموري خارج حسابات النادي السعودي في الموسم المقبل، حيث يسود اتجاه لعدم تجديد عقده مع الزعيم.



ويرجع تغير موقف النادي السعودي مع اللاعب، بسبب التقارير الطبية وتأخر جاهزيته للعودة للمباريات حتى شهر سبتمبر المقبل.



وكان الهلال قد استبعد اسم عموري من قائمة اللاعبين الذين سيغادرون لخوض معسكر الفريق الخارجي في النمسا، في إشارة واضحة إلى رحيله.



يذكر أن عموري يمتلك عرضاً من ناديى أهلي جدة السعودي والعين الإماراتي، كما يرغب الزمالك المصري في ضمه.